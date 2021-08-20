Голикова назвала единственный способ защитить беременных от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что единственным способом обезопасить беременную женщину и будущего ребёнка от коронавируса является вакцинация. Об этом сообщил ТАСС.

Голикова заявила, что к возможной вакцинации беременных подходили очень аккуратно. После регистрации вакцины и клинических испытаний было длительное наблюдение. Учёные исследовали мужчин и женщин, что определить реакции и влияние прививки.

И сейчас мы абсолютно уверены, что в сравнении результатов, если человек заболел и не привился или привился и заболел — это две совершенно разные вещи. Вакцинация — это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребенка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесённого ковида, — сказала Голикова.

Беря во внимание риски коронавируса, рекомендуют прививаться беременным женщинам и ведущие международные профессиональные сообщества, сообщает Минздрав РФ. Это Всемирная организация здравоохранения, Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании, Американский колледж акушеров и гинекологов, Королевский Австралийский и Новозеландский колледж акушеров и гинекологов.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что чаще болеть коронавирусом стали дети.