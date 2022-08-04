«Глупая и вредная инициатива»: аналитик о возвращении валютных «Березок» Финансовый аналитик Разуваев назвал «вредной» идею о возвращении валютных «Березок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива о возвращении советских магазинов «Березка» ненужна и вредна, заявил член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. Во времена СССР в подобных магазинах можно было купить пищевые и потребительские товары за иностранную валюту. Разуваев считает, что возврат «Березок» в Россию автоматически сделает иностранцев, живущих на территории РФ, «привилегированными людьми».

Вообще, это все отдает «Булгаковщиной»: сдавайте валюту и все в этом роде. В целом, затея [по открытию «Березок»] абсолютно ненужная, глупая и даже в некотором роде вредная. Более того получается, что иностранцы у нас становятся привилегированными людьми первого класса, а россияне автоматически встают на ступень ниже, — заявил Разуваев.

Ранее правительство РФ приняло постановление об открытии магазинов «Березка», в которых разрешена беспошлинная торговля для иностранных дипломатов. На первых порах таких магазинов будет два — в Москве и Санкт Петербурге. Расплачиваться там можно будет рублями, евро и долларами.

Ранее сообщалось, что Банк России продлил действие лимита в 10 тысяч на снятие долларов и евро до 9 марта 2023 года. Отмечается, что данный шаг связан с действующими в отношении РФ санкциями.