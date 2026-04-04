Глазурь без яиц и заморочек — всего 2 ингредиента: идеальное покрытие для куличей за минуты

Если кулич уже готов, а с глазурью не хочется возиться, этот способ выручит. Всего два простых ингредиента — и получается гладкое блестящее покрытие без комочков. Такая глазурь быстро готовится и отлично держится, не стекая с выпечки.

Ингредиенты:

сахарная пудра — 150 г;

молоко — 3 ст. л.

Приготовление

Молоко переливаем в небольшой сотейник и нагреваем до появления первых пузырьков, но не кипятим — это важно для вкуса. Сахарную пудру обязательно просеиваем, чтобы глазурь получилась нежной и однородной.

Постепенно вливаем горячее молоко в пудру, постоянно помешивая венчиком. Когда масса станет гладкой, взбиваем ее 3–4 минуты до тягучей консистенции. Глазурь должна медленно стекать с ложки, напоминая густую сметану.

Дайте ей немного остыть — буквально 5–7 минут. После этого она станет еще гуще и идеально ляжет на кулич, создавая красивую аппетитную «шапочку».

