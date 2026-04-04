04 апреля 2026 в 12:30

Российских полицейских пересадили на гольф-мобили

В Оренбурге полиция начала патрулировать улицы на гольф-мобилях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники патрульно-постовой службы Оренбурга начали использовать новую технику — электрические гольф-кары в полицейской ливрее, сообщил aif.ru. Спецтранспорт модели Elecar 5E-TIGARBO был замечен во время дежурства в районе пешеходной Советской улицы.

Маленькие автомобили выпускает сколковская компания. Они предназначены для работы в парках, на стадионах и в прогулочных зонах. Технические характеристики новинки ограничены скоростью 12 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет от 30 до 60 км. Стоимость одного такого шестиместного электрокара достигает 1,7 млн рублей, что сопоставимо с ценой двух новых Lada Granta. Несмотря на высокую стоимость, подобные машины уже закупались для нужд полиции в Ростове-на-Дону, Туле и Абакане.

Пока официально не сообщается, за чей счет была произведена закупка инновационного транспорта для оренбургских правоохранителей. Основное преимущество таких машин заключается в их экологичности и способности бесшумно передвигаться среди большого скопления людей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Как пояснил автоэксперт Максим Агаджанов, для потребителей нововведения обернутся заметным ростом цен на легковой транспорт, который в среднем составит от 10% до 20%.

