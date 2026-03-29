29 марта 2026 в 11:18

Домашний хлеб как пух — без молока и яиц: простой секрет тройной расстойки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Испечь мягкий и пышный хлеб дома проще, чем кажется. Весь секрет — в правильной технологии и терпении: тесто поднимается несколько раз, благодаря чему мякиш получается воздушным, а корочка — румяной и хрустящей. Такой хлеб легко заменит магазинный и обойдется гораздо дешевле.

Ингредиенты:

  • вода теплая — 400 мл;
  • сахар — 40 г;
  • сухие дрожжи — 8 г;
  • растительное масло — 60 мл;
  • мука пшеничная — 700 г;
  • соль — 10 г;
  • растительное масло — для смазывания форм.

Приготовление

В теплой воде растворите сахар и дрожжи, затем добавьте масло. Постепенно вмешайте муку с солью и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его и оставьте в тепле на 40 минут. После подъема обомните, разделите на две части и дайте отдохнуть еще 20 минут.

Каждую часть раскатайте в пласт, сверните плотным рулетом и выложите в смазанные формы. Дайте тесту подняться в третий раз — еще около 20 минут. Перед выпечкой смажьте верх водой и присыпьте мукой.

Выпекайте хлеб при 190 °C 35–40 минут до золотистой корочки. В результате вы получите ароматные, пышные буханки с нежным, волокнистым мякишем.

Ранее сообщалось, что этот простой салат родом с севера покоряет насыщенным вкусом и доступными ингредиентами.

Марина Макарова
