Главу Росжелдора освободили от должности

Руководитель Росжелдора Игорь Коваль освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности назначен его заместитель Александр Иванов, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Этот пост он (Коваль. — NEWS.ru) покидает в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов, — говорится в сообщении.

Коваль был назначен на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта в мае 2011 года. Несколько лет до этого он работал в различных компаниях на руководящих должностях.

В свою очередь Иванов уже исполнял обязанности главы Росжелдора, когда предыдущий руководитель агентства Владимир Токарев был освобождён от должности в январе 2011 года.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила переназначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. Её кандидатуру предложил президент Владимир Путин. Конкуренцию Москальковой составлял только первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Его на данный пост выдвинула фракция ЛДПР.