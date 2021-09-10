Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего в Норильске. Траурная церемония проходила в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

Тело министра было доставлено в Петербург из Москвы спецбортом МЧС. За несколько часов до похорон на кладбище начали дежурить наряды полиции, а центральный въезд охранялся экипажем ГИБДД.

Перед церемонией у входа на кладбище выстроилась спецтехника спасателей с включёнными сиренами и проблесковыми маячками. В последний путь главу ведомства проводили троекратным траурным салютом.

Церемония прощания с Зиничевым проходила в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина. На ней присутствовали сотрудники ведомства, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Дмитрий Песков и другие.

Почтить память министра приезжал и президент Владимир Путин. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.

Глава МЧС погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.

9 сентября Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.