Главред «Эха Москвы» Венедиктов ответил Соловьёву на обвинения в «заказах»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответил журналисту Владимиру Соловьёву на обвинения в «заказной» работе на Кремль. Венедиктов обвинил Соловьёва в увлечении теориями заговора и напрасном обвинении других людей в работе на Кремль или другие властные структуры, о чём написал в своём Telegram-канале.

Речь идёт о словах Соловьёва, который заявил, что главред «Эха Москвы» якобы «сделал заказ от своей крыши» в администрации президента, взял деньги и «хреначит» министра иностранных дел Сергея Лаврова.

То есть получили команду и теперь отрабатывают заказ? — заявил Соловьёв.

Венедиктов не упустил возможности ответить оппоненту и не постеснялся в выражениях, давая характеристику Соловьёву.

Вот же полный *** этот «легендарный Соловьёв» <...> живёт только мыслями о заказах. Легендарный В. Р. Соловьёв пошёл против администрации президента РФ. Видимо, он хочет повлиять на выбор кандидатуры следующего министра иностранных дел РФ, — съехидничал главред популярного издания.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы», её главреда Алексея Венедиктова и главреда её сайта Виталия Рувинского. Причиной стали слова руководителя радиостанции, который назвал бизнесмена «хозяином ЧВК Вагнера».