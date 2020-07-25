Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/e6812dbe-cf22-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге в акватории Большого Кронштадтского рейда 26 июля начался Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ.

В торжественном мероприятии принимают участие 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавляет первый российский линейный корабль XVI века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

В 2020 году в связи с проведением Главного военно-морского парада проезд в Кронштадт на время мероприятия ограничили. На территорию города могут въехать либо местные жители, либо люди, имеющие на руках специальные приглашения. Данные ограничения связаны с мерами безопасности на фоне коронавирусной пандемии, сообщает РИА Новости.

Кроме морской части у парада будет и воздушная. В ней поучаствуют более 40 единиц техники. Среди них — истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 и не только.

Как передавал NEWS.ru, в рамках парада президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере обошёл парадную линию кораблей на рейде Невы. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей и поздравил их с Днём ВМФ.