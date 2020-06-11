Главный инженер ТЭЦ в Норильске арестован по делу о разливе топлива

https://static.news.ru/photo/565613ca-ac00-11ea-b63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов арестован до 31 июля по делу о разливе нефтепродуктов.

Соответствующее решение принял суд в Норильске, передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Степанов арестован до 31 июля включительно, — говорится в сообщении.

Кроме Степанова, по этому делу был задержан директор ТЭЦ Павел Смирнов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов. Суд также арестовал Смирнова до 31 июля, мера пресечения в отношении Кузнецова ещё не избрана. Их подозревают в совершении преступления по статье 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ростехнадзор попросил во избежание искажения информации по разливу дизтоплива в Норильске не делать поспешных выводов в публикациях.