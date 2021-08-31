Глава ярославского детского клуба отказался извиняться «перед п***и»

Руководитель ярославского военно-патриотического клуба для детей «Десантник» Андрей Палачёв прокомментировал шоу «Смерть п***м» (гомосексуалам). В интервью «Подъёму» он заявил, что члены ЛГБТ-сообщества должны уехать из страны.

По его словам, среди зрителей в зале были те, кто уважает клуб, — офицеры и их дети. Они не отнеслись к выступлению «предвзято», поэтому он не считает нужным извиняться.

Перед п***и я никогда извиняться не буду. Я здоровый мужик, у меня семья, трое детей. Я воспитываю детей, чтобы они росли настоящими мужиками. Девушки должны рожать, парни должны служить, жениться на красивых девушках и продолжать род. Такое всегда было, есть и будет. Если эти считают, что они такие вот больные, пускай уезжают отсюда куда-нибудь. Или сидят дома по подвалам, не позорятся, чтобы дети их не видели, — подчеркнул он.

По его словам, в выступлении не было призывов кого-то убивать. Он выразил готовность поговорить с полицейскими и объяснить им свою точку зрения.

29 июля «Десантник» в честь своего 20-летия провёл выступление, в ходе которого зрителям продемонстрировали шоу «Смерть п***м» (гомосексуалам). В зале находились маленькие дети. Палачёв считает, что ничего страшного не произошло. По его словам, «детишки» в последний момент написали эту фразу ради шутки, а «п***м вообще в России делать нечего». При этом наказывать своих воспитанников он отказался, потому что «они просто „дырявых“ не любят», и он придерживается такой же позиции.

Руководство Дворца культуры имени Добрынина, где проходило выступление, не согласилось с выводами Палачёва. Директор учреждения Игорь Дербин заявил, что «Десантнику» в учреждение «дорога заказана». Кроме того, глава местного отделения ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин рассказал, что написал заявление в правоохранительные органы, так как ветераны усматривают в выступлении призывы к убийству.

Палачёв уже дважды был судим за преступления против жизни и здоровья: по статье о нанесении побоев и по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.