Глава СПЧ призвал россиян больше работать и забыть о четырёхдневке

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что россияне должны больше работать и забыть о четырёхдневной рабочей неделе. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость. Тем не менее не все россияне находят работу по душе, поэтому труд стал восприниматься как «обуза и ярмо».

Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. <...> Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать, — сказал он.

Фадеев напомнил, что средняя зарплата населения страны варьируется от 15 до 27 тысяч. По его словам, если человек получает больше, то он вообще не думает о том, как бы ему меньше работать. Глава СПЧ подчеркнул, что и на сельском хозяйстве можно хорошо заработать — агрономы получают от 50 до 200 тысяч рублей.

И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре, — добавил общественный деятель.

Ранее член Совета Федерации Сергей Леонов заявил, что увеличение рабочей недели не приведёт к стабилизации экономической ситуации в РФ. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева.