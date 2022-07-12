Глава СПЧ Фадеев выступил против возврата смертной казни

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Валерий Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что он против возвращения смертной казни по религиозным соображениям. Он также отметил, что противниками отмены моратория на высшую меру наказания являются и большинство членов Совета, сообщает РИА Новости.

По словам Фадеева, данная тема еще не раз будет обсуждаться, особенно с учетом военных преступлений. Однако легко принять решение об отмене моратория на смертную казнь вряд ли удастся.

Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека, — сказал он.

Фадеев отметил, что тема отмены моратория некоторое время назад обсуждалась в Совете. Абсолютное большинство его членов против возвращения смертной казни, заверил он.

Ранее подобным образом высказался экс-премьер РФ Сергей Степашин. Он подчеркнул, что допустить возвращение смертной казни нельзя, и напомнил о невиновных, которые были расстреляны за преступления маньяка Андрея Чикатило.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин, в свою очередь, заявил, что отмена моратория на смертную казнь идет вразрез с гуманизацией законодательной политики государства и может стать «очень плохим сигналом обществу». Он также подчеркнул, что сделать это можно только одним путем — принять новую Конституцию РФ.