https://static.news.ru/photo/00a9dac2-e524-11e9-8661-fa163e074e61_660.jpg Павел Гусев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев опроверг слова редактора РИА Новости Святослава Павлова о полученных побоях во время учений в рамках курсов «Бастион».

По его словам, мужчина постоянно прогуливал занятия, в результате чего и был отчислен.

Не было никаких побоев. Он прогуливал, последние дни вообще не ходил на занятия, за что и был отчислен. Потом отказался от медицинской проверки, уехал и после этого заявил, что у него есть какие-то побои, — цитирует Гусева РБК.

Глава Союза журналистов подчёркивает, что не понимает, где Павлов мог получить телесные повреждения.

Ранее News.ru сообщал, что редактор РИА Новости написал заявление в Следственный комитет РФ после тренинга для военных корреспондентов, который организует Минобороны. По его словам, перед отправкой в горячие точки журналистов избивают и под автоматные очереди заставляют ползать по камням с мешком на голове, готовя их таким образом к встрече с террористами.