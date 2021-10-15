Глава Союза журналистов оценил предложение не писать о терактах

Цензура в России запрещена Конституцией, напомнил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он предположил, что председатель пермского отделения СЖР Игорь Лобанов, предложивший не писать о терактах, имел в виду что-то другое, передаёт Telegram-канал «Планёрка».

Руководитель профсоюза отметил, что разрешённые и запретные для журналистов темы определяются исключительно Уголовным или Гражданским кодексом. Соответственно, если сотрудник СМИ нарушает кодекс — он попадает под действие закона, а всё остальное писать и говорить можно свободно.

Я предполагаю, что Лобанов что-то не то имел в виду, я с ним поговорю и выясню, что конкретно он хотел сказать, — добавил Соловьёв.

Лобанов в Facebook писал, что «нет никакой общественно значимой необходимости в том, чтобы рассказывать нам в деталях о том, что с ним происходит в больнице» с террористом, а также «нельзя рассказывать подробности самого преступления и в особенности подготовки к нему».

Вся эта информация, будучи опубликована в СМИ, лишь содействует исполнению замыслов преступника, который решил таким особо циничным и жестоким способом совершить самоубийство. Нельзя идти у него на поводу. И нельзя давать подсказки его возможным последователям и подражателям, — написал он.

По его словам, журналисты должны рассказывать толь ко действиях тех, кто предотвратил преступление, а также о том, «какой ужасной для преступника будет вся его оставшаяся жизнь».

Так он комментировал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которая произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день лечения подозреваемого в нападении Тимура Бекмансурова обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились. Сам он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.