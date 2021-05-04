Глава союза дачников уточнил, за какие сорняки оштрафуют садоводов

https://static.news.ru/photo/c175d230-ad0d-11eb-ade9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачников не будут штрафовать за растения-сорняки типа мяты, одуванчиков и чертополоха, так как санкции за нарушение борьбы с сорняками ждёт только сельхозпроизводителей. Но есть другие сорняки, за которые садоводы на самом деле могут получить штраф, уточняет ТАСС со ссылкой на председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

Штрафы за произрастание сорняков по КоАП грозят только сельхозпроизводителям и в этом плане не стоит их путать с дачниками, уточняет эксперт. Однако есть конкретное растение, за нарушение борьбы с которым последуют санкции, — это борщевик.

Согласно региональному законодательству, для физлиц штраф за нарушение борьбы с этим опасным растением составляет от двух до пяти тысяч рублей, для председателя СНТ — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам грозит наказание от 150 тысяч до 1 млн рублей, предупредил глава союза дачников.

Как сообщалось ранее, россиянам, которые не уничтожают на своих дачных участках сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей. Об этом рассказала юрист Татьяна Мацукова. Специалист напомнила, что к сорным растениям относятся также одуванчики и ромашки.