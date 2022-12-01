Глава российской госкорпорации рассказал о передовых разработках

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Алексей Лихачёв

Росатом стал лидером в области наиболее прогрессивных отраслей науки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По его словам, госкорпорация, которая в этом году отмечает свое 15-летие, стала системообразующей для многих отраслей российской науки. Также Росатом играет ключевую роль в замещении импортных технологий.

Мы заходим серьёзно в металлообработку, машиностроение и понимаем, что сегодня нам нужно не просто заместить выпадающие импортные поставки, нам нужно в каком-то смысле опять возродить целое направление. Скажу один пример — арктическое судостроение. Не только ледоколы и суда обслуживания, это и контейнеровозы, это и суда ледового класса для того же северного завоза. По самым скромным подсчётам, нужно порядка 80 единиц вот таких арктических судов в горизонте до 2030 года. И в альянсе с Объединённой судостроительной корпорацией имеем большие планы по созданию российских верфей именно в сфере ледокольного, арктического судостроения. Но ещё раз, главное не столько в перечислении этих направлений, сколько в идеологии. 15 лет назад это были экономически обоснованные проекты, которые давали возможность госкорпорации быть более устойчивой, активнее входить в технологическое пространство нашей страны. Сейчас это просто необходимость, — отметил Лихачёв.

Госкорпорация работает по таким передовым направлениям науки, которые пока не до конца осмыслены с точки зрения человеческих знаний.

Нам предлагают новые направления, которые ещё пока не осмыслены с точки зрения даже человеческих знаний. Например, квантовые вычисления. Например, фотонные вычисления. Другие аспекты абсолютно критического характера, связанные с импортозамещением в информационной инфраструктуре. То есть создание своих программно-аппаратных комплексов, которое позволит стране быть неуязвимой в этом цифровом технологическом ключе, — добавил глава госкорпорации.

Ранее сообщалось, что госкорпорацию с ее 15-летием поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны.