Глава Роспотребнадзора: темп прироста новых случаев COVID-19 в РФ снижается

https://static.news.ru/photo/a35ea762-3595-11eb-bfac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряжённой, однако темп прироста выявляемых случаев COVID-19 снижается.

Мы хоть не намного, но всё-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое, — отметила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора добавила, что по данным эпидрасследований ведомства, активнее всего заражаются граждане в трудоспособном возрасте — от 29 до 64 лет. При этом большое количество заражений происходит в офисах. Попова посетовала, что люди, заразившиеся на рабочих местах, распространяют инфекцию в «домашних очагах».

Как передавал NEWS.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, препарат хотят приобрести порядка 50 стран.

За минувшие сутки в России был обновлён антирекорд по количеству выявленных случаев заражения — 28,1 тысячи. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 29,5 тысячи пациентов. Скончались 554 человека.

В целом по стране с начала пандемии коронавирусом заразились 2,37 млн человек. Из них выздоровели 1,85 млн. Жертвами инфекции стали 41,6 тысячи человек.