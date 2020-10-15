Глава Роспотребнадзора рассказала о штаммах коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/363c5a7e-0ed2-11eb-bfe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказала о штаммах коронавирусной инфекции нового типа, которые есть на территории страны.

По её словам, по РФ циркулирует европейский штамм и азиатский. Однако последний был завезён не из Китая, где и началась пандемия.

На сегодняшний день могу сказать, что в РФ циркулируют варианты коронавируса европейский и из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье. У нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая, — цитирует Попову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, основная масса заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших — у работников офисов и чиновников, сказала глава Роспотребнадзора.

Она предположила, что люди ещё не умеют работать в условиях ограничений.