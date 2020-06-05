Глава Росавиации ответил на вопрос об открытии международных рейсов

https://static.news.ru/photo/fe02a02e-a742-11ea-82e9-fa163e074e61_660.jpg Александр Нерадько Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие авиационного сообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, в настоящий момент рост демонстрируют внутрироссийские рейсы.

После открытия всех внутренних направлений Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов об открытии международных рейсов, передаёт РИА Новости.

Я не занимаюсь прогнозами, — подчеркнул Нерадько.

Ранее директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Как писал NEWS.ru, возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.