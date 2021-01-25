Путин рассказал, чем может заняться после ухода с поста главы РФ

https://static.news.ru/photo/b58b10be-5f08-11eb-a23e-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал о бизнесе в области виноделия, которым занимается его советник Борис Титов. Он заявил, что, может быть, станет его советником, но в области права.

Руководитель государства считает, что данный вид предпринимательства — «благородное дело».

Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но это не моё совсем, — заявил лидер во время общения с молодёжью. Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества. Его отмечают 25 января.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что многие известные политики занимаются бизнесом. Так, он привёл в пример бывшего президента США Дональда Трампа и экс-главу Украины Петра Порошенко, который, заметил Путин, даже будучи президентом занимался бизнесом и открывал счета в офшорах.

Путин также заявил, что число бюджетных мест в российских вузах в предстоящем году значительно увеличится. Политик отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не только стала серьёзным вызовом, но и позволила вузам получить важный опыт дистанционного обучения. По словам главы государства, этот опыт необходимо использовать.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин прокомментировал расследование Алексея Навального. Он заявил, что ничего из того, что приписывается ему в документальном фильме, ему не принадлежит и никогда не принадлежало.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.