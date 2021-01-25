«Это не моё совсем»: Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом

https://static.news.ru/photo/a928deba-5f07-11eb-9bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. По его словам, его это попросту не интересовало.

Российский лидер в День студенчества пообщался со студентами и сотрудниками вузов разных городов посредством видеосвязи. В частности, он ответил на вопрос о вовлечённости в бизнес.

Бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо — наоборот, нет. Я считаю, что это очень благородное занятие, особенно если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики — это очень здорово и очень полезно. Но это не моё совсем. <...> Я не занимался этим никогда, — пояснил президент.

Путин отметил, что его советник Борис Титов является бизнесменом — владельцем компании «Абрау Дюрсо». Президент иронично допустил, что по окончании полномочий уже сам пойдёт в советники к Титову — но не как бизнесмен, а как специалист в области права.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что многие известные политики занимаются бизнесом. Так, он привёл в пример бывшего президента США Дональда Трампа и экс-главу Украины Петра Порошенко, который, заметил Путин, даже будучи президентом занимался бизнесом и открывал счета в офшорах.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин прокомментировал расследование Алексея Навального. Он заявил, что ничего из того, что приписывается ему в документальном фильме, ему не принадлежит и никогда не принадлежало.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.