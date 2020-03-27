https://static.news.ru/photo/ebf48338-7039-11ea-b855-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шмаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков прокомментировал указ президента Владимира Путина, который объявляет следующую неделю (30 марта — 5 апреля) выходной. По его словам, некоторые россияне смогут столкнуться с трудностями, чтобы получить полную зарплату за этот период.

Проблема коснётся людей, получающих сдельную оплату, передаёт URA.RU.

Работодатель и профсоюзная организация должны срочно сделать дополнение к коллективному договору, в котором оговорить сохранение средней зарплаты на этот период, — подчеркнул он.

При этом работодатель не может заставить сотрудника выйти на работу из офиса в эти дни. Если такие требования звучат, работники могут жаловаться в профсоюз, прокуратуру и инспекцию Роструда.

Профессор кафедры права МГУ Елена Мачульская отметила, что за невыход на работу в этот период не может грозить увольнение.

В любом случае можно будет через суд восстановиться в должности и потребовать выплаты зарплаты, а также морального ущерба, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести дома.