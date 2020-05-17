Глава ПФР заявил о досрочной выплате пенсий в апреле

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Пенсия за апрель была доставлена получателям досрочно, сообщил глава ПФР Максим Топилин.

По его словам, предоставление пенсий вне графика власти было согласовано заранее, чтобы избежать скопления пенсионеров в отделениях почты и банков, передаёт НТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлёв увидел попытку снизить доходы российских граждан в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии.