Глава ПФР заявил о досрочной выплате пенсий в апреле

Пенсия за апрель была доставлена получателям досрочно, сообщил глава ПФР Максим Топилин.
По его словам, предоставление пенсий вне графика власти было согласовано заранее, чтобы избежать скопления пенсионеров в отделениях почты и банков,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлёв увидел попытку снизить доходы российских граждан в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии.
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