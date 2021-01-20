Глава ПФР сообщил о росте пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году

https://static.news.ru/photo/daf1eb4e-5bce-11eb-9222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После индексации с 1 января 2021 года прибавка к пенсии по старости для тех россиян, которые находятся на пенсии и не работают, составила в среднем 1 039 рублей. Об этом рассказал руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% с 1 января 2021 года при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1 039 рублей, — приводит слова Топилина ТАСС.

Глава ПФР назвал рост выплат «продолжением той истории по увеличению пенсии в среднем не менее чем на 1 000 рублей».

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

При этом в России могут расширить возможности размещения пенсионных накоплений. В среду Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит размещать средства пенсионных накоплений на депозитах в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. На данный момент размещать такие накопления можно только на депозитах в банках — участниках системы обязательного страхования вкладов, сообщал NEWS.ru.