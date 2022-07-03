Новая волна коронавирусной инфекции началась, заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. В интервью израильской газете The Jerusalem Post он отметил, что людям следует продолжить вакцинироваться, поскольку, согласно исследованиям, это снижает риск госпитализации и смерти.

Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть «омикрон»-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти, сказал Бурла.

Он добавил, что люди могут продолжить жить «своей жизнью», поскольку страны имеют достаточно методов и способов лечения. Кроме того, по словам Бурлы, количество вакцинировавшихся людей составляет большой процент от числа населения, а это снижает вероятность заражения заболеванием, протекающим в сложной форме.

На людей во всех уголках мира оказывается большое давление, чтобы вернуть привычную жизнь. Есть причины, по которым мы можем сделать это сейчас, — очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть лечение. Прямо сейчас существуют пероральные методы лечения, которые значительно снижают вероятность того, что вы заболеете серьезной формой инфекции. Я думаю, что со всеми имеющимися у нас медицинскими инструментами люди могут жить своей жизнью, — подытожил Бурла.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила летний рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока инфекция продолжает циркулировать.

 