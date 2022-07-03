Глава Pfizer объявил о начале новой волны пандемии

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла

Новая волна коронавирусной инфекции началась, заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. В интервью израильской газете The Jerusalem Post он отметил, что людям следует продолжить вакцинироваться, поскольку, согласно исследованиям, это снижает риск госпитализации и смерти.

Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть «омикрон»-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти, — сказал Бурла.

Он добавил, что люди могут продолжить жить «своей жизнью», поскольку страны имеют достаточно методов и способов лечения. Кроме того, по словам Бурлы, количество вакцинировавшихся людей составляет большой процент от числа населения, а это снижает вероятность заражения заболеванием, протекающим в сложной форме.

На людей во всех уголках мира оказывается большое давление, чтобы вернуть привычную жизнь. Есть причины, по которым мы можем сделать это сейчас, — очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть лечение. Прямо сейчас существуют пероральные методы лечения, которые значительно снижают вероятность того, что вы заболеете серьезной формой инфекции. Я думаю, что со всеми имеющимися у нас медицинскими инструментами люди могут жить своей жизнью, — подытожил Бурла.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила летний рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока инфекция продолжает циркулировать.