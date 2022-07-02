В ВОЗ допустили рост заболеваемости COVID-19 в России Представитель ВОЗ Вуйнович допустила, что летом возможен рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: WHO

Мелита Вуйнович

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в организации допускают летний рост заболеваемости COVID-19. При этом возможно совместное распространение вируса с гриппом, отметила она в беседе с РИА Новости.

Мы всё ещё находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций, — подчеркнула она.

Вуйнович уточнила, что нет возможности предсказать насколько тяжёлыми будут новые случаи COVID-19, поскольку появляются новые варианты вируса.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор с 1 июля снимает ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, при необходимости их действие может быть возобновлено. Недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтверждённые случаи протекают либо в лёгкой форме, либо бессимптомно.