Глава Минздрава заявил, что в РФ стало проще дозвониться в медучреждения

https://static.news.ru/photo/83e91ae6-33d0-11eb-8bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам стало проще дозвониться в медицинские учреждения, даже в регионах, где наблюдались самые серьёзные проблемы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, данные ОНФ свидетельствуют, что на текущей неделе ситуация по дозвону службе «03» улучшилась.

Из жёлтой зоны в зелёную перешли 18 регионов, даже в регионах жёлтой зоны дозвон сегодня не опускается ниже 85% — это хорошая ситуация, — отметил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

При этом министр отметил, что вопрос дозвона в поликлиники всё ещё остаётся напряжённым, однако работа над решением проблемы уже ведётся, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко сообщил, что в России остаётся дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом, поэтому обсуждается возможность поставки препаратов из-за рубежа.