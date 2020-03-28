https://static.news.ru/photo/aa38c952-70ef-11ea-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 30 млн защитных медицинских масок поступят в продажу в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что это четырёхслойные марлевые изделия, которые эффективны для защиты от инфекции и могут предотвратить её дальнейшее распространение. Все они прошли тестирование и были разрешены к обороту. Однако надевать их повсеместно всё же не следует, уточнил министр.

Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда её носить, — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр также признал, что ажиотажный спрос сохраняется на антисептики для рук. Однако объёмы производства этих средств также увеличены, заверил он.

Ранее NEWS.ru писал, что люди после использования чаще всего выбрасывают маски в обычные мусорные урны или баки. Однако когда они окажутся на свалках или полигонах, инфекцией могут заразиться птицы и животные. После чего станут носителями коронавируса, что вызовет дальнейшее распространение инфекции.