В настоящее время россияне массово носят медицинские маски, чтобы обезопасить себя или других от заражения коронавирусом. После использования чаще всего их выбрасывают в обычные мусорные урны или баки. Вместе с тем маски относятся к эпидемически опасным отходам класса «Б». Когда они окажутся на свалках или полигонах, инфекцией могут заразиться птицы и животные. Последние станут носителями коронавируса, что вызовет дальнейшее распространение заболевания.

Медицинские маски следует утилизировать особым образом, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Медицинские маски по классификации своей являются опасными медицинскими отходами класса «Б». То есть, по-хорошему, при начале работы у нас, как правило, должно быть так: если начинаешь распространять маски, ты должен понимать, как ты соберёшь с населения эти маски. Потому что их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остаётся какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать. Андрей Нагибин председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль»

Он отметил, что следует организовать вывоз масок из города. Например, установить для этого специальные урны. Маски ни в коем случае нельзя выбрасывать в смешанные отходы, подчеркнул Нагибин.

Если эти маски попадут на полигоны, на захоронение, есть вероятность того, что они будут ещё «фонить» какое-то время. Для экологии это не представляет особой проблемы. Это больше проблема для здоровья человека. Захоронение тоже предусматривает определённую технологию. Это когда мусор засыпают песком, грунтами. У нас, как правило, эта технология не соблюдается. У нас «оседлали» все полигоны чайки. Поэтому эти птицы могут стать разносчиками того же самого вируса. Или грызуны, или кто-то ещё, — пояснил эксперт.

При этом, полагает Нагибин, ведённые из-за инфекции ограничительные меры позитивно отразятся на экологии не только в России, но и во всём мире. В том числе будет меньше выбросов в окружающую среду со стороны транспорта.

Так, уже известно, что вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина по коронавирусу. Жители города замечают больше птиц и рыб, которые плавают в воде. В обычные дни такое увидеть практически невозможно. Кроме того, с конца января 2020 года выбросы CO₂ в КНР упали на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В европейских странах учёные зафиксировали снижение в воздухе мелкодисперсных частиц на 20–30%.

Однако потом, считает Нагибин, когда пандемия спадёт и экономика станет выходить из кризиса, может вновь произойти ухудшение экологической ситуации.

Карантинный пакет

Frank May/picture alliance/Global Look Press

Находящиеся некоторое время на полигонах медицинские маски не несут в себе опасности заражения, полагает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина. Тем не менее это представляет собой неправильную утилизацию спецотходов.

Любые отходы имеют принципиально описание, куда они должны быть утилизированы. Если это не соблюдается, это плохо. Могу пообещать, что, конечно, я проконтролирую, возьму на контроль утилизацию масок в тех регионах, где находятся наши члены комитета. Наталья Санина первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Пока не известно о возможных специальных мерах государства по утилизации масок, отметила Санина. В беседе с NEWS.ru она рекомендовала гражданам собирать использованные изделия в отдельный пакет.