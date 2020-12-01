Глава Минздрава назвал количество свободных коек для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b6dee2bc-33d7-11eb-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пятая часть коек, развёрнутых по всей стране для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день свободна.

Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

За минувшие сутки в России зафиксировано 26,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписаны 24,7 тысячи пациентов. Жертвами заболевания стали 569 человек.

Ранее Мурашко сообщил, что в России остаётся дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом, поэтому обсуждается возможность поставки препаратов из-за рубежа.

Как писал NEWS.ru, у властей вызывает наибольшую тревогу ситуация с коронавирусом в ряде регионов, в числе которых Санкт-Петербург и Калининградская область. При этом в 17 субъектах количество свободных коек составляет менее 5%. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал глав регионов решительнее применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая.

Всего за время пандемии в РФ заболели более 2,3 млн человек. Из них выздоровели 1,8 млн и 40,4 тысячи умерли. По уровню заболеваемости Россия вернулась на четвёртое место в мире.