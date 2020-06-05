Глава МЧС рассказал об утилизации собранных в Норильске нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/a63e16e4-a728-11ea-805e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зиничев Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев рассказал о ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске. По его словам, сжигать собранное топливо нельзя.

На место завезут герметические ёмкости, которые расставят по руслу реки, передаёт «Интерфакс».

С точки зрения экологии сжигать [собранные нефтепродукты] нельзя. Поскольку ёмкости герметичны, предполагается все собрать, складировать здесь, — отметил он.

Затем придётся подождать прибытия специальной техники, которая сможет вывезти собранный материал на место утилизации.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров, пострадали местные водоёмы. Согласно заявлению «Норникелея», компания сообщила о ЧП в региональный главк МЧС в тот же день.

30 мая в СК сообщили о проверке из-за разлива нефтепродуктов. Как сообщалось тогда, по предварительным данным, разлилось около 20 тыс. тонн топлива на площади около 350 кв. м. В тот же день стало известно, что дизельное топливо с места разлива попало в водоёмы, в частности, в реку Далдыкан.

3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — около 15 тыс. тонн.

Прокуратура Красноярского края сообщила 4 июня, что общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив горючего был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По версии МЧС, причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента. 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко высказал версию, что частичное проседание опор могло случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли. В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности, передавал NEWS.ru.