Глава Крыма счёл оптимистичной ситуацию с COVID-19 в регионе

https://static.news.ru/photo/3fa5ba8c-9ccd-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал хорошей новостью снижение в республике числа новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки на полуострове зарегистрировали двоих инфицированных.

У нас сегодня хорошие новости в том плане, что всего два заболевших за истекшие сутки. Один — житель Симферополя и одна женщина, прилетевшая из Санкт-Петербурга, — цитирует его РИА Новости.

Всего, по данным оперштаба, в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели 152 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские власти готовятся к открытию санаториев и гостиниц. Ограничительные меры по работе туристической сферы могут быть сняты после 15 июня.

Специалисты за последние сутки выявили 9434 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа в России. Из них 3966 граждан переносят болезнь без клинических проявлений. Пациенты проживают в 84 регионах страны. За всё время наблюдений в РФ выявили 335 882 заражённых COVID-19 в 85 субъектах.

В мире количество случаев COVID-19 превысило 5,2 млн. Жертвами пандемии стали свыше 338 тысяч пациентов. Исцелились более 2 млн заболевших.