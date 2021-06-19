Глава Крыма оценил ущерб от подтоплений в Ялте

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Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за наводнения, передаёт РИА Новости.

Природная катастрофа. <...> Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли своё имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит, — сказал Аксёнов журналистам.

По словам главы полуострова, из-за особенностей рельефа местности вода в Ялте набрала высокую скорость, «поток был селевой». Сейчас у властей стоит задача снять самые острые моменты, которые связаны с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Ранее сообщалось, что Крыму снова угрожают ливни и грозы. В связи с надвигающейся непогодой МЧС республики объявило штормовое предупреждение.