Председатель Госдумы сделал прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e39256bc-5692-11eb-a946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что привился от коронавируса.

Я сделал прививку, — сказал он в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24».

Политик отметил, что легко перенёс вакцинацию и у него не было ощущений, которые могли бы его «разочаровать». По его словам, должностные обязанности не позволили бы ему отказаться от прививки, так как члены Госдумы обязаны принимать участие в работе парламента. Кроме того, ему необходимо встречаться со своими избирателями.

А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями, — добавил Володин.

Ранее NEWS ru писал, что президент Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели.

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал это указание своевременным. Он пояснил, что в настоящее время в стране от коронавируса привиты около 1 млн человек, что недостаточно для контроля за эпидемиологической ситуацией.