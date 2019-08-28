https://static.news.ru/photo/4ca81528-c991-11e9-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава ГИБДД Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выступил с предложением внести изменения в школьную программу по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ.

По его словам, необходимо увеличить количество занятий, посвящённых безопасности на дорогах.

Также он попросил рассмотреть возможность введения модуля по автоделу на уроках технологии, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что, согласно статистике ГИБДД за 2012–2018 годы, свыше 43% случаев гибели детей в ДТП приходится на летний период. Осенью жертвами дорожных происшествий становятся 23% несовершеннолетних, зимой — 19%. Самый низкий показатель у весны — в это время года в авариях погибают 14% детей. С начала 2019 года в авариях на российских дорогах погибли 304 ребёнка и ещё почти 12 тысяч пострадали.