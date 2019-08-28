Глава ГИБДД Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выступил с предложением внести изменения в школьную программу по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ.
По его словам, необходимо увеличить количество занятий, посвящённых безопасности на дорогах.
Также он попросил рассмотреть возможность введения модуля по автоделу на уроках технологии, передаёт
Ранее News.ru писал, что, согласно статистике ГИБДД за 2012–2018 годы, свыше 43% случаев гибели детей в ДТП приходится на летний период. Осенью жертвами дорожных происшествий становятся 23% несовершеннолетних, зимой — 19%. Самый низкий показатель у весны — в это время года в авариях погибают 14% детей. С начала 2019 года в авариях на российских дорогах погибли 304 ребёнка и ещё почти 12 тысяч пострадали.