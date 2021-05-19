Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального

https://static.news.ru/photo/d43bbe86-b931-11eb-b56a-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 в Покрове, находится в нормальном состоянии. Здоровье у оппозиционера стабилизировалось, сообщил глава ФСИН России Александр Калашников. Его слова приводит ТАСС.

Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, — отметил Калашников.

По его словам, оппозиционер ранее объявлял голодовку, но сейчас от неё отказался. Сейчас он весит 82 кг. Он хорошо питается. Кроме того, мужчина общается со своей семьёй.

Ранее Навальный подал три иска в Петушинский районный суд на это учреждение. Заключённый попросил признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретённых книг. Также он указал на незаконные действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега.