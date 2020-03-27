https://static.news.ru/photo/2bc8c10c-700a-11ea-bf3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба ожидает, что в ближайшее время проблема дефицита медицинских масок в ряде российских регионов будет решена, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, недостаток масок наблюдается не только в России, однако в настоящее время все предприятия страны, производящие эти изделия, работают круглосуточно в трёхсменном режиме.

Вместе с тем в отдельных регионах существует дефицит масок. Минпромторг регулирует соответствующие поставки прежде всего в регионах, мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята, — сообщил он.

Артемьев также отметил, что недостатка противовирусных препаратов в российских аптеках не наблюдается. Он уточнил, что такие лекарства относятся к жизненно важным препаратам, стоимость и запас которых строго контролируются государством, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что после использования чаще всего маски выбрасывают в обычные мусорные урны или баки, однако они относятся к эпидемически опасным отходам класса Б. Когда маски окажутся на свалках или полигонах, инфекцией могут заразиться птицы и животные. Последние станут носителями коронавируса, что вызовет дальнейшее распространение заболевания.