Гинеколог обвинила Минздрав в нарушении прав россиянок на аборт Гинеколог Ерофеева обвинила Минздрав в нарушении прав россиянок на аборт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы Минздрава России ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, озвученные главой ведомства Михаилом Мурашко, являются нарушением прав женщин, заявила в беседе с «Радио 1» акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева. По ее словам, медикаментозный аборт является наиболее безопасным видом прерывания беременности, а ограничения не решат проблему падения рождаемости.

Кто же повышает рождаемость, ставя перед женщиной барьеры, ограничивая ее права, которые даны Конституцией и всеми международными документами? Право на аборт, право на репродуктивную автономию — это все дано женщине Конституцией, где написано, что материнство у нас добровольное, женщина никому ничего не обязана, — подчеркнула Ерофеева.

Гинеколог также отметила, что в России сегодня порядка 42% женщин не состоят в браке и не имеют постоянных партнеров. По словам специалиста, все они должны иметь право как на контрацепцию, так и на прерывание беременности.

Акушер-гинеколог подчеркнула, что медикаментозный аборт — самый безопасный вид прерывания беременности, так как проводится без внешнего инструментального вмешательства и практически не имеет побочных эффектов.

Я считаю, что он должен производиться везде и повсеместно, — заявила Ерофеева.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании Госдумы назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру и откладывать рождение детей. По словам министра, это может привести к различным проблемам, в том числе к бесплодию и невынашиванию плода.