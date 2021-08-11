Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против «йота»-штамма

Вакцина «Спутник V» с большой вероятностью способна будет защитить от нового «йота»-штамма COVID-19. Об этом «Радио 1» заявил директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник V», скорее всего, будет защищать и от этого штамма — надо будет проверить это экспериментально, — сказал эксперт.

Гинцбург добавил, что отечественный препарат более эффективен в борьбе с новыми мутациями, чем мРНК-вакцины. Он формирует ответ на S-белок коронавируса в нескольких конформационных состояниях, в отличие от мРНК-вакцин, где существует только одна конформация.

По его мнению, если мРНК-вакцины дают мощный иммунный ответ на очень ограниченное количество антигенных вариантов, то «Спутник V» даёт равномерный ответ на большое количество разновидностей. В этом и одно из основных его преимуществ.

Кроме того, Гинцбург заявил, что информация о сверхлетальности нового штамма — это ошибка, возникшая из-за «трудностей перевода». Смертность от нового штамма увеличилась в два раза, то есть было порядка 0,1%, а стало 0,2%. И не более того.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.