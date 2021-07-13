Гинцбург рассказал, когда в РФ начнётся вакцинация подростков от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет проводится в Москве. Оно началось 5 июля на базе двух больниц с участием ста россиян данной возрастной группы. Первую дозу вакцины 21 подросток получил 6 июля.

У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, — пояснил Гинцбург.

Он добавил, что в последнее время число детей с более тяжёлым, чем раньше, течением заболевания увеличилось.

Ранее стало известно, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Об этом предупредил врач-терапевт Виктор Лишин. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления, отметил доктор.