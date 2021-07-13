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Гинцбург рассказал, когда в РФ начнётся вакцинация подростков от COVID-19

06:39, 14 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет проводится в Москве. Оно началось 5 июля на базе двух больниц с участием ста россиян данной возрастной группы. Первую дозу вакцины 21 подросток получил 6 июля.

У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, — пояснил Гинцбург.

Он добавил, что в последнее время число детей с более тяжёлым, чем раньше, течением заболевания увеличилось.

Ранее стало известно, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Об этом предупредил врач-терапевт Виктор Лишин. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления, отметил доктор.

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