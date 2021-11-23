Гинцбург высказался о выдаче QR-кодов «неофициально» переболевшим COVID

Выдача QR-кодов должна быть обеспечена всем людям, которые имеют достаточный уровень антител, такую мысль озвучил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По мнению эксперта, важен не способ получения антител, а то, что они есть. Об этом сообщает РБК.

QR-код справедливо выдавать тем людям, у которых есть достаточный уровень антител для защиты от вируса, а то, как они его получили, в результате вакцинации или переболев, это их личное дело. Грань между переболевшими, которых много, и привитыми в этом отношении в принципе должна быть стёрта, — поделился Гинцбург.

Источники в правительстве отмечают, что власти в ближайшее время могут принять такое решение. Активными сторонниками в этом вопросе являются представители российской элиты, так как многие их них привились западными вакцинами, которые в России не признают.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский заявил, что любые рекомендации по применению назальной вакцины совместно с классическим «Спутником V» следует давать лишь после публикации официальных исследований о её регистрации. Так эксперт отреагировал на советы главы Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.