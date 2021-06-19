Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться от коронавируса препаратом «Спутник V». Среди них острая фаза крапивницы и конъюнктивита, передаёт РИА Новости.
Глава центра Гамалеи пояснил, что при остром состоянии любого заболевания прививаться нельзя. Вакцинироваться можно только через две недели после выздоровления.
Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные, — сказал Гинцбург.
Кроме того, бронхиальная астма и гепатит С не являются, по его словам, основанием для отвода от прививки. Также вакцинация разрешена больным с онкологией в ремиссии. Речь о тех пациентах, которые не получают в этот момент химиотерапию.
Ранее сообщалось, что прививка «Спутником V» не грозит бесплодием в будущем. Гинцбург подчеркнул, что вакцина создана на основе аденовируса, с которым человечество живёт очень давно.
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