Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/b0e5af1e-d0d8-11eb-a303-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться от коронавируса препаратом «Спутник V». Среди них острая фаза крапивницы и конъюнктивита, передаёт РИА Новости.

Глава центра Гамалеи пояснил, что при остром состоянии любого заболевания прививаться нельзя. Вакцинироваться можно только через две недели после выздоровления.

Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные, — сказал Гинцбург.

Кроме того, бронхиальная астма и гепатит С не являются, по его словам, основанием для отвода от прививки. Также вакцинация разрешена больным с онкологией в ремиссии. Речь о тех пациентах, которые не получают в этот момент химиотерапию.

Ранее сообщалось, что прививка «Спутником V» не грозит бесплодием в будущем. Гинцбург подчеркнул, что вакцина создана на основе аденовируса, с которым человечество живёт очень давно.