Гидрометцентр дал прогноз погоды на июнь

https://static.news.ru/photo/33f75fa4-9991-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предварительный прогноз на июнь можно назвать вполне благоприятным, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, в Москве и Подмосковье в первый месяц лета температура воздуха может подняться выше нормы и составить 20–25 градусов тепла днём и 10–15 градусов тепла ночью.

В Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке погода не выйдет за пределы климатической нормы. Ниже нормы температура воздуха может быть в Приморье и на юге Сахалина.

Теплее обычного на один-два градуса прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Паршина также отметила, что более точный прогноз на июнь синоптики сделают в конце мая, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что солнечная и достаточно тёплая погода ждёт жителей столичного региона в конце недели. Этому будет способствовать антициклон, благодаря которому осадки прекратятся.