https://static.news.ru/photo/2761a612-4d62-11ea-a7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД получит право отменять результат техосмотра. Аннулировать их инспектор сможет в том случае, если техосмотр (ТО) проводился с нарушениями правил, а также в случае, если машина вовсе не проходила диагностику. Соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО разработан Минтрансом.

Предполагается, что об аннулировании свидетельства инспектор должен сообщить в страховую компанию и решить вопрос о привлечении оператора ТО к ответственности. Документ сделает невозможной покупку диагностических карт без прохождения ТО. Как сообщает «Коммерсант», так на сегодняшний день делают 80% автовладельцев.

Изменения вступят в силу 8 июля 2020 года вместе с новым законом о техосмотре.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство подготовило проект постановления с новыми правилами техосмотра автобусов. Предполагается, что они вступят в силу в июне 2020 года.