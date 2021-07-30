ГИБДД разрешат приостанавливать права больных водителей

ГИБДД автоматически будет приостанавливать действие прав заболевших водителей по подсказке Минздрава. Министерство будет передавать гаишникам сведения о том, кто из водителей болеет недугом, с которым управление автомобилем запрещено, пишет «Коммерсант».

Данные положения зафиксированы в поправках к закону «О безопасности дорожного движения». В документе указано, что при обнаружении у водителя врачом заболевания, при котором нельзя управлять автомобилем, пациента сразу направляют на внеочередное медосвидетельствование, а ГИБДД автоматически приостанавливает действие его прав.

Если же заболевание не подтверждается, то ГИБДД восстанавливает действие прав на основании полученного от клиники электронного заключения. При подтверждении заболевания водителю выдадут права, но с соответствующей отметкой. Если же медики решат, что водителю категорически противопоказано сидеть за рулём, то права аннулируются окончательно.

Что касается списка болезней, при которых не позволено водить машину, то он утверждён постановлением № 1604. К ним относятся проблемы со зрением, алкоголизм, наркомания, неработоспособность конечностей.

Изменения должны вступить в силу с марта 2022 года.

Ранее бывший автоинструктор Антон Топилин назвал необходимым ужесточить законодательство в сфере управления транспортными средствами. Эксперт призвал заставить водителей сдавать экзамены каждые два года.