ГИБДД объявила о масштабной акции в Москве

Московская Госавтоинспекция объявила о проведении широкомасштабной профилактической акции по безопасности дорожного движения, которая стартовала 20 декабря. В её рамках специалисты проведут различные мероприятия, направленные на безопасность несовершеннолетних на дорогах. Мероприятия пройдут в том числе возле жилых домов и образовательных учреждений, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Сотрудники дорожного надзора проведут обследование подъездных путей и проверят состояние технических средств регулирования дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что по состоянию на текущий день, за 2021 год на территории столицы зарегистрировано 717 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. 10 детей погибли, 758 пострадали. Наибольшее количество несовершеннолетних пострадали в Восточном административном округе.

Ранее в столичной ГИБДД сообщили, что самыми частыми нарушениями правил дорожного движения, которые допускают московские таксисты, стали отсутствие водительского удостоверения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. С начала года в столице сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 400 тысяч нарушений.