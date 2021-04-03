В России пассажиры такси стали чаще умирать в ДТП

https://static.news.ru/photo/19f9fa78-947a-11eb-b418-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Число пассажиров, погибших в ДТП с такси, растёт. Об этом рассказал руководитель ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 24».

Тем не менее среднее число таких аварий не превышает показатель последних двух лет. Однако, как заметил специалист, число погибших всё равно возросло.

Мы взяли статистику: <...> здесь у нас на 20% выросло количество погибших за один год, — сказал Черников.

В связи с этим глава ГИБДД уточнил, что нужно повысить внимание к профессионализму самих водителей, а также обратить более пристальное внимание на порядок организации работы самих компаний. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания технический осмотр автомобилей.

Если транспортному средству до пяти лет, оно проходит каждый год, если больше — то два раза в год. То есть уже усилена ответственность за техническое состояние, — добавил Черников.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве обнаружили тело таксиста со следами ножевых ранений. По подозрению в убийстве был задержан подросток 2002 года рождения. Тинейджер свою вину признал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.