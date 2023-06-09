Герой России рассказал, кто и откуда направил взорвавшийся БПЛА на Воронеж Герой России Липовой: взорвавшийся в Воронеже БПЛА могли запустить ВСУ с территории Украины

Фото: МО Украины

Герой России Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что взорвавшийся в Воронеже БПЛА запустили ВСУ с территории Украины. Он отметил, что дальность полета современных дронов достигает 1000 км.

Взорвавшийся в Воронеже БПЛА могли запустить украинские военные с территории Украины, так как радиус действия таких беспилотников до 1000 километров, поэтому дрон свободно мог прилететь с территории соседней страны. Его нейтрализовали, а то, что на его пути оказалась многоэтажка — это случайность. Крушение БПЛА — закономерный финал очередной провокации киевского террористического режима против России, Украина согласует их с заокеанскими партнерами, — добавил Липовой.

Утром 9 июня дрон с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом. Он добавил, что атака расценивается Москвой как нападение на гражданскую инфраструктуру страны.