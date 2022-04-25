Генпрокурор России назвал число сообществ, проповедующих «колумбайн»
Генпрокурор России рассказал о 700 интернет-сообществах, проповедующих «колумбайн»
Сергей Князев
Сергей Князев
14:20, 25 апреля 2022
Игорь КрасновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Почти 700 сообществ создано в Сети для пропаганды идеологии запрещённого в РФ террористического движения «Колумбайн» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Об этом заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры генеральный прокурор Игорь Краснов, слова которого приводит ТАСС. Глава ведомства потребовал принимать «исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом».
Только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий её безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей, — сказал Краснов.
Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла «Колумбайн» в перечень террористических и экстремистских организаций, Верховный суд РФ вынес соответствующее постановление. До этого Генпрокуратура признала организацию террористической.
В надзорном органе отмечали, что деятельность «Колумбайна», получившего своё название после трагедии в одноимённой школе в США, приводит к насильственным преступлениям, последователи организации пропагандируют жестокость, а своей целью ставят массовую гибель людей.