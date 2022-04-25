Генпрокурор России назвал число сообществ, проповедующих «колумбайн»

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Радиостанция «Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) может быть оштрафована на сумму в 188 млн рублей из-за отказа удалить запрещённый российским законодательством контент. В суд поступили 47 протоколов об административных правонарушениях, допущенных радиостанцией, сообщает ТАСС.

Отмечается, что все они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством). По каждому из протоколов радиостанции грозит...